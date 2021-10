CGTP contra eleições legislativas antecipadas

A CGTP considera que não há necessidade de eleições legislativas antecipadas após o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

A posição da central sindical foi transmitida esta sexta-feira pela secretária-geral, Isabel Camarinha, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Não consideramos que haja necessidade de eleições antecipadas, mas isso será uma decisão do senhor Presidente”, declarou Isabel Camarinha.

Em conferência de imprensa no final da reunião com o Presidente da República, no Palácio de Belém, a líder da CGTP disse que a luta pelos direitos dos trabalhadores têm que continuar e, por isso, a greve da função pública de 12 de novembro e manifestação nacional de 20 de novembro não vão ser desmarcadas.

"Os problemas dos trabalhadores continuam a ter necessidade de resposta, portanto, os trabalhadores têm que manifestar a sua exigência, a sua reivindicação para que essa resposta seja dada. Por isso, tem todo o sentido e mantêm-se as razões todas que nos levaram a decidir a convocação da manifestação nacional", sublinha Isabel Camarinha.

[em atualização]