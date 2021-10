PSD. Paulo Rangel quer eleições legislativas no final de fevereiro

"Na nossa opinião, o final de fevereiro será um prazo racional, rápido e razoável para a realização das eleições legislativas. Ele permitirá a estabilização dos órgãos dos partidos que têm congressos ou eleições no final de 2021, permitirá uma preparação cuidada das listas de deputados, permitirá minimizar os riscos de pandemia e do inverno em tempos de campanha."

Paulo Rangel apelou esta quinta-feira à antecipação do congresso do PSD para 17, 18 e 19 de dezembro, logo após as diretas de dia 4 desse mês.

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel defende a marcação de eleições legislativas antecipadas no final de fevereiro.

"Por isso, parece-nos que seria adequado, em nada prejudica o interessa nacional uma data que aponte para o dia 20 ou 27 de fevereiro para as eleições antecipadas", declarou Paulo Rangel.

O candidato à liderança do PSD anunciou Miguel Poiares Maduro como coordenador das bases do programa eleitoral da sua candidatura. O economista Fernando Alexandre responsável pela base económica.

Rui Rio, presidente do PSD e recandidato à liderança do partido, defendeu ontem que, na sequência do chumbo do Orçamento, as eleições legislativas antecipadas deviam acontecer o mais depressa possível.

Para o presidente do PSD "dezembro é rápido demais", mas janeiro parece-lhe ser a altura indicada para a realização de eleições antecipadas. "Arrastar isto só atrasa mais o país", apelou ainda.

A decisão está agora nas mãos do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que sem Orçamento haveria eleições antecipadas, recebeu ontem o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. No sábado, tem encontros marcados com os partidos com assento parlamentar.