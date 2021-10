OE2022. Miguel Albuquerque diz que chumbo foi uma "vitória do país"

Reforçando que "o Orçamento não passar é uma vitória do país", o líder madeirense explicou aos jornalistas: os "últimos seis orçamentos foram péssimos. Aliás, basta olhar os indicadores do país para se perceber que com a esquerda a gente nunca cresce economicamente, vai entrando sempre ao ritmo e na senda da pobreza. Nós estamos a empobrecer diariamente face aos nossos parceiros europeus."

"Eu acho que é uma vitória do país não aprovar este Orçamento, nem manter este Governo, que para a Madeira é um Governo péssimo: nada foi cumprido, eles não querem saber da Madeira", disse nesta quinta-feira o chefe do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, adiantando não haver "nenhum drama" na realização de eleições antecipadas.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considera que o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi uma "vitória do país" e disse que o PSD tem condições para formar Governo, se não fizer "muitas asneiras".

Além disso, destacou, algumas das reivindicações da região foram sucessivamente ignoradas em sede do Orçamento do Estado, como o financiamento do novo hospital da Madeira (obra orçada em 340 milhões de euros), os encargos com os subsistemas de saúde do Estado que são pagos pela região, os impostos cobrados na Madeira que não são entregues à região, a mobilidade aérea e as ligações marítimas.

"Acho que é melhor haver um novo Governo para cumprir, pelo menos de uma forma clara, aquilo que dizem e aquilo que são os compromissos que assumem", declarou.

PSD tem "todas as condições" para ser alternativa

O presidente do Governo Regional, também líder do PSD/Madeira, considerou que o partido tem condições para se apresentar como alternativa ao atual executivo socialista, chefiado por António Costa, independentemente da situação interna, com dois candidatos a disputar a liderança, Rui Rio e Paulo Rangel.

"Se não fizerem muitas asneiras, acho que temos todas as condições para nos apresentarmos como alternativa", disse.

Miguel Albuquerque reafirmou que a direção do PSD/Madeira deu liberdade de voto aos militantes nas eleições diretas para presidente da Comissão Política Nacional, marcadas para 4 de dezembro, vincando que a sua posição é de "absoluta neutralidade".

Sobre o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022, o chefe do executivo esclareceu que será apresentado dentro do prazo previsto, com discussão no parlamento regional entre 14 e 17 de dezembro, e vai funcionar em duodécimos, ao nível dos fundos transferidos pelo Estado.

"Vamos ter algumas dificuldades pontuais e técnicas, e, depois, se for necessário, apresentamos um orçamento retificativo", explicou, realçando, no entanto, ser "melhor funcionar em duodécimos do que levar o país à ruína".