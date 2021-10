Duarte Cordeiro. “Se a esquerda não for votar, a direita vai votar e ganhar”

Depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE22) ter sido chumbado na Assembleia da República, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, garante que o Governo está disposto a governar em duodécimos e que se Marcelo Rebelo de Sousa convocar eleições legislativas antecipadas o PS vai incluir no seu programa eleitoral todas as medidas que apresentou no OE22 mais as medidas em que mostrou abertura em ir mais além para satisfazer o PCP e BE, como foi no caso do aumento das pensões ou do Salário Mínimo Nacional.

O Governo pode dizer-se surpreendido com posição do PCP e PEV, uma vez que estes partidos há muito defendem que os dinheiros do PRR e a suspensão dos constrangimentos do Tratado Orçamental seriam uma oportunidade única para aumentar rendimentos e melhorar a vida dos portugueses?

Conversámos com os partidos desde Julho e relativamente ao PCP e PEV houve um nível de exigência muito maior neste Orçamento do Estado (OE) do que sentimos nos anteriores. Apesar de termos respondido a um número significativo de exigências, havia uma avaliação global, de conjunto, que os impediu de acompanhar o OE.

Em que momento sentiram que a estratégia do PCP mudou?

O Governo sempre procurou que não se trouxessem para sede orçamental outras matérias que são extra-orçamentais. O BE procurou trazer no ano passado. E, este ano, o PCP, apesar de em anos anteriores ter dito que “nem sequer seria digno misturar” a discussão do Código de Trabalho com o OE, traz a discussão do Código de Trabalho para o OE e, nesse sentido, torna muito mais difícil, denso e exigente o processo. Mesmo assim, o Governo não se furtou a procurar aproximações.

No caso do BE, foi por demais evidente que das nove propostas que tinha as nove não eram necessariamente orçamentais. O nível de exigência manteve-se muito alto e foi colocado muito a perder com as matérias que estes partidos entendem que não foi possível atingir.

Se tivesse sido outro o calendário das eleições autárquicas, o orçamento poderia ter tido outra solução?

Independentemente do modo como olhamos para a forma como começou este processo, devemos olhar para o seu fim. Não havia razão nenhuma para ter terminado hoje a negociação. Estávamos na votação na generalidade. No ano passado, houve mais de mil propostas na especialidade. Terminou de forma muito prematura esta discussão face às questões que os partidos foram colocando e achamos que há uma ausência de compreensão dos portugueses em relação a este processo.

O PCP assustou-se com o resultado das autárquicas e mudou de posição?

A única mudança que podemos identificar foram os temas que trouxe para o debate. Antes, procurava fazer uma distinção mais clara entre aquilo que eram as matérias em sede de OE e este ano não o fez. O que tornou complicada a aproximação no caso do PCP foi o Salário Mínimo Nacional (SMN). Num ano em que o Governo aumenta 40 euros o SMN, e é já o maior aumento de sempre, não se pode dizer que fomos comedidos no aumento que propomos. E a base de conversa do PCP era fazer um aumento de 90 euros em Janeiro com vista a um aumento para 850 euros a meio do ano.

Essa proposta foi então um pretexto do PCP para quebrar?

Só o PCP pode responder a essa pergunta.

Quando é que o Governo soube que o PCP ia votar contra? Foi quando ouviram a conferência de imprensa de Jerónimo de Sousa?

Tiveram a elegância de nos avisar no próprio dia, um bocadinho antes.

O PSD-Madeira chegou a ser uma hipótese para viabilizar o OE?

Nunca tivemos contactos com o PSD-M. Isso estava fora de questão.

Foi só o PR que fez o contacto?

Isso não sei, não comento. Nem compreendi muito bem.