Rui Rio pede eleições antecipadas. "Solução é rápida se o Presidente quiser"

Rui Rio pediu que se encontre "uma solução rápida" para a crise política resultante do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e que isso pode ser encontrado "se o Presidente quiser".

"Não vejo outra solução que não eleições antecipadas. Outra via é deixar o governo sem maioria, sem orçamento, que terá de apresentar outro orçamento com os mesmos problemas", declarou o líder social-democrata, esta quarta-feira, à saída do Parlamento.

Para o presidente do PSD "dezembro é rápido demais", mas janeiro parece-lhe ser a altura indicada para a realização de eleições antecipadas.

"Arrastar isto só atrasa mais o país", apelou ainda.

Rui Rio deixou ainda farpas à oposição interna, repetindo que avisou, no Conselho Nacional do PSD, "que isto ia acontecer".

"Aquilo que estava a acontecer era muito mais sério do que pensavam. Avisei para quem quis ouvir. Aconteceu aquilo que temi. Não quiseram e, agora, terá de ser resolvido", apontou.

Sem referir-se diretamente a Paulo Rangel, o líder social-democrata criticou, ainda, quem criou "uma situação de instabilidade" dentro do partido, mas não tem dúvidas que o PSD "está pronto para ir a eleições e ganhar".