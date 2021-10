Rui Rio. "Os 79 votos do PSD são contra o Orçamento"

O líder do PSD garantiu que nenhum deputado do PSD vai votar a favor do OE, respondendo assim à possibilidade de os três deputados da Madeira poderem fazer passar o OE2022.

“O partido decidiu através da sua Comissão Política votar contra o OE. Não há rigorosamente mais nada. O PSD tem 79 deputados e todos vão votar contra o Orçamento do Estado”, disse Rui Rio à entrada para o Parlamento.

Rui Rio reafirma assim que os deputados do PSD-Madeira vão votar alinhados com a decisão da direção nacional.



O líder do PSD recusa para já fazer cenários em relação às eleições internas do partido, frisando que está para já focado “na votação do Orçamento do Estado esta tarde”.

"Eu ponho o interesse do país em primeiro lugar", garantiu.

Em relação à reunião do Presidente da República com Paulo Rangel, Rio diz achar “muito estranho” que Marcelo receba um potencial candidato à liderança do PSD.

“Não é minimamente aceitável que o chefe de Estado possa combinar uma coisa dessas com o líder da oposição interna", disse.

“Se ainda por cima o que foram tratar é a data das legislativas e as diretas do PSD. Significa que vamos condicionar o país às diretas do PSD, quando ainda por cima, o presidente do PSD, que sou eu, explicou devidamente ao Conselho Nacional que isto podia acontecer com alto grau de probabilidade. Não quiseram ouvir", acrescentou o líder social-democrata.

O presidente do PSD entende que as eleições devem acontecer o mais rápido possível, afirmando que o que comanda o seu pensamento é “o que é melhor para o país e não para o PSD”.

“Que isto fique claro e quem não gostar que vote contra nas diretas do PSD”, disse Rui Rio.