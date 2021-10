Orçamento chumbado no Parlamento. Agora, é com Marcelo

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi chumbada esta quarta-feira na Assembleia da República, o que acontece pela primeira vez desde o 25 de Abril.



O documento contou apenas com o voto a favor do PS e a abstenção do PAN e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Votaram contra o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, Os Verdes, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega.

Na sua declaração final, o primeiro-ministro, António Costa, disse que estava de "consciência tranquila" e que fez tudo ao seu alcança para garantir um Orçamento do Estado para o próximo ano, evitar uma crise política e convocação de eleições legislativas antecipadas.

