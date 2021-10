OE2022. Governo da Madeira rejeita ter sido contactado por Marcelo

O presidente do Governo Regional da Madeira diz que o Presidente da República nunca o contactou com vista a entendimentos para a aprovação do Orçamento do Estado para 2022.

“Ninguém” conversou consigo, afirmou Miguel Albuquerque nesta quarta-feira de manhã aos jornalistas.

O responsável político garantiu, por outro lado, estar “sempre disponível para colaborar e trabalhar para bem do país, levando em conta aqueles que são os interesses da Madeira”.

Ainda assim, sublinhou, o voto dos deputados madeirenses será “aquele que foi anunciado contra”.