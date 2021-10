OE2022. As frases do debate em que a geringonça morreu

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi chumbada esta quarta-feira na Assembleia da República. Momento histórico, ou não fosse esta a primeira vez que tal acontece desde a Revolução dos Cravos.



Antes, porém, os diferentes partidos com assento parlamentar fizeram valer as suas posições durante um aceso debate, de onde surgiram algumas frases que, certamente, perdurarão no tempo. Eis algumas das citações que mais deram que falar.

António Costa, PS

"Tudo faremos para obter um acordo, mas não o faremos a qualquer preço".

"Enquanto houver estrada p'ra andar, a gente vai continuar", disse, citando uma canção de Jorge Palma, que viria a repetir no discurso final.

"Eu não me demito", reafirmou na terça-feira, em resposta a Rui Rio.

"Estou aqui com a serenidade e liberdade de quem está de consciência tranquila".

"O governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida".

"Cá estaremos para fazer o que resultar da decisão do senhor Presidente da República: governar por duodécimos ou ir para eleições".