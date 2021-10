Mota Pinto critica "manobras de políticas" de Rangel no PSD

Paulo Mota Pinto diz não recebeu nada, promete cumprir os estatutos, mas deixa a crítica aos apoiantes de Paulo Rangel, o eurodeputado que vai disputar a liderança do PSD com Rui Rio.

No programa Casa Comum da Renascença , Paulo Mota Pinto foi confrontado com a recolha de assinaturas pela candidatura de Paulo Rangel para um conselho nacional extraordinário de forma a antecipar o congresso para meados de dezembro.

O presidente do Congresso e do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, critica o que classifica de “manobras políticas incoerentes" para mexer nas datas das diretas e do Congresso do PSD.

Por outro lado, o presidente do Congresso do PSD considera estranho que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha recebido Paulo Rangel para falar de eleições.

Questionado se o congresso pode acontecer ainda este ano, Mota Pinto responde: “isso é uma coisa que não depende de mim, depende do Conselho Nacional e de questões administrativas de organização do congresso e regulamentares.

Uma possível antecipação do Congresso do PSD para dezembro levanta questões regulamentares e de estatutos que Paulo Mota Pinto não consegue ainda avaliar.

“Estranhei o momento, uma vez que os candidatos só são recebidos na Presidência da República se e quando forem eleitos, porque não têm estatuto constitucional. E estranhei sobretudo, se for verdade o que se diz nos jornais, o tema. Porque se o tema foi discutir as eleições legislativas é muito estranho que um dos candidatos anunciado – e pode haver outros – seja recebido antes sequer de serem ouvir líderes partidários”, critica Paulo Mota Pinto.

O dirigente social-democrata diz, ainda, que seria grave que o Presidente da República tivesse falado com vários deputados para aprovar a proposta de Orçamento do Estado para 2022. O presidente do Congresso do PSD diz que Paulo Rangel anda à procura de “protagonismo” em excesso.

“Também me parece que da parte do candidato Paulo Rangel, que agora foi recebido [por Marcelo Rebelo de Sousa], que essa busca de protagonismo ou de iniciativas paralelas ao combate político no Parlamento sobre o Orçamento do Estado também não é bem vista pelos militantes. Já para não falar da hipótese de o Presidente da República ter falado com ele, como se disse também nos jornais que teria falado com outros deputados, na tentativa de conseguir a aprovação do Orçamento do Estado. Isso aí ainda seria mais grave”, adverte Paulo Mota Pinto no Casa Comum da Renascença.