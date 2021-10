Marcelo recebe Costa e partidos após chumbo do Orçamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber ainda esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, após o chumbo no Parlamento da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Marcelo Rebelo de Sousa vai também reunir-se hoje com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, refere um comunicado de Belém.

O Presidente vai receber os partidos com assento parlamentar no sábado e os parceiros sociais na sexta-feira.



Para dia 3 de novembro está marcado o conselho de Estado.



Os encontros vão servir para analisar os próximos passos a dar após o chumbo da proposta de Orçamento, no Parlamento.

Nas últimas semanas, o Presidente da República tem dito que sem Orçamento iria dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas.

O primeiro-ministro não se demite após o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Numa declaração aos jornalistas à saída do hemiciclo, António Costa mostrou-se disponível para governar em duodécimos e disse que vai respeitar a decisão do Presidente da República.