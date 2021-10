Costa não se demite e está disponível para governar em duodécimos

O primeiro-ministro não se demite após o chumbo, no Parlamento, da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Numa declaração aos jornalistas à saída do hemiciclo, António Costa mostrou-se disponível para governar em duodécimos.



Após o chumbo da proposta de OE2022, com a ajuda dos antigos parceiros da geringonça PCP e BE, "o Governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida", disse o primeiro-ministro.

"Nunca voltaremos as costas às nossas responsabilidades e aos nossos deveres para com os portugueses. E queria por isso dar uma palavra de confiança a todas e a todos os portugueses: podem contar com o Governo para continuarmos a assegurar a governação do país mesmo nas condições mais adversas de não dispormos de um orçamento", declarou António Costa.



"A partir de agora, tendo a Assembleia da República tomado esta decisão que não permite avançar nas negociações do Orçamento, cabe exclusivamente ao Presidente da República avaliar esta situação e tomar as decisões que entenda dever tomar", frisou.

"O Governo respeita as competências próprias do Presidente da República, nenhum comentário terá a fazer sobre as decisões do senhor Presidente da República e cá estaremos para fazer o que resultar da decisão do senhor Presidente da República: governar por duodécimos ou ir para eleições", concluiu António Costa.