CDS diz que ou há solução de centro-direita ou país fica em "absoluta ingovernabilidade"

O líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, defendeu hoje que, depois do chumbo do Orçamento do Estado, a próxima solução governamental ou "vem do centro-direita" ou o país ficará numa situação de "absoluta ingovernabilidade".

"Eu acho que António Costa já não tem solução. A solução ou vem do centro-direita ou o país ficará numa situação a que a geringonça nos condenou: de absoluta ingovernabilidade", afirmou aos jornalistas o líder parlamentar do CDS nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, pouco depois de a proposta do Orçamento de Estado para 2022 ter sido chumbada na generalidade.

Segundo Telmo Correia, se o modelo da geringonça "faliu" e "acabou agora", o "responsável é de quem criou o modelo, portanto a responsabilidade é do primeiro-ministro".

O líder da bancada parlamentar do CDS afirmou também que, além de se ter criado "uma crise política", foi também aberto "um novo ciclo político", considerando que o PCP, ao votar contra o Orçamento do Estado, "reagiu claramente na ressaca do que foram as eleições autárquicas", onde perdeu cinco câmaras municipais relativamente a 2017.

Nesse sentido, Telmo Correia considerou que "alguns sinais das autárquicas" podem ser "transpostos para este novo ciclo político".