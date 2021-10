António Costa acredita que "ainda há estrada para andar e devemos continuar"

Numa declaração no Twitter, António Costa diz acreditar que "ainda há estrada para andar e devemos continuar", deixando mais um apelo para que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) seja aprovado e se evite uma crise política.

O primeiro-ministro voltou a realçar o que considera ser as prioridades do documento de "apoiar a recuperação económica e reforçar os serviços públicos com contas certas".

"A proposta de Orçamento do Estado para 2022 é coerente com os quatro grandes objetivos estratégicos que assumimos: o desafio demográfico, as qualificações e inovação como motores do desenvolvimento, o combate às desigualdades e às alterações climáticas", escreve.