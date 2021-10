Verdes dizem que há "condições" para eleições antecipadas em janeiro

O deputado do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) José Luís Ferreira considerou hoje haver condições para eleições legislativas antecipadas em janeiro, na eventualidade de dissolução da Assembleia da República, mas advertiu que há "outras soluções".

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, o deputado do Partido Ecologista "Os Verdes" disse que, dentro dos prazos legais decorrentes da dissolução da Assembleia da República, "havia condições para que as eleições fossem no início de janeiro" de 2022.

No entanto, José Luís Ferreira advertiu que há "outras soluções" que não implicam a dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas.

"Consideramos que todos os caminhos devem ser ponderados, mas se a decisão for a de dissolução, então que sejam marcadas o mais rapidamente possível", completou.

Questionado sobre se ainda haveria hipótese de "Os Verdes" alterem o voto contra na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), reiterou que ainda havia tempo, mas duvidava que o Governo o fizesse, acrescentando que não houve qualquer contacto por parte do executivo desde segunda-feira nesse sentido.