OE2022. Marcelo Rebelo de Sousa "muito ativo" em contactos com PSD Madeira e PSD nacional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará "muito ativo" em contactos com deputados do PSD Madeira e também do PSD nacional.

Ao que a Renascença apurou, junto de fonte próxima do processo, em causa está uma possível viabilização do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Marcelo Rebelo de Sousa já indicou que, caso o OE seja chumbado, vai dissolver a Assembleia da República e apelou ao diálogo e à estabilidade.

Em declarações aos jornalista ao final da tarde desta terça-feira, o Presidente da República admitiu que fez "diligências complementares para tentar um entendimento" para tentar salvar o Orçamento.

O chefe de Estado português não quis "especificar" se essas diligências estiveram relacionadas com contactos com os três deputados do PSD Madeira com assento parlamentar.

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deixou esta terça-feira duras críticas à proposta de Orçamento do Estado para 2022, mas abre a porta a negociações com o Governo apesar de o PSD já ter anunciado o voto contra.

“Em primeiro lugar, está a Madeira”, declarou Miguel Albuquerque esta terça-feira, no dia em que o Orçamento começou a ser discutido na generalidade e numa altura em que PCP e Bloco de Esquerda anunciam o voto contra.

O PSD Madeira tem três deputados com assento parlamentar.

O PSD tinha anunciado, pelo líder do partido, Rui Rio, que ia votar contra o documento do Governo, assim como Bloco de Esquerda e PCP.

O OE precisa de 116 votos a favor para ser aprovado.

[notícia atualizada - com declarações do Presidente da República]