OE2022. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues "preocupada" com o cenário de dissolução do parlamento

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues admitiu estar "preocupada" com o cenário de dissolução do parlamento.

"Tínhamos processos legislativos em curso que eram importantes", contou, à Renascença.

A deputada disse que, no decorrer das negociações com o Governo, conseguiu "iniciativas também muito importantes".

"Se houver dissolução cai tudo por terra e serão processos que terão de ser iniciados noutra altura, não sei por quem", considerou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará "muito ativo" em contactos com deputados do PSD Madeira e também do PSD nacional.

Ao que a Renascença apurou, junto de fonte próxima do processo, em causa está uma possível viabilização do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Fiz diligências complementares para tentar um entendimento" no Orçamento do Estado para 2022, disse esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O OE2022 é votado esta quarta-feira.