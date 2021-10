Fim da "Geringonça" “será enorme frustração pessoal", admite Costa

Um eventual fim da "Geringonça" PS-PCP-BE e da solução que permitiu governar nos últimos anos “será enorme frustração pessoal", admite o primeiro-ministro António Costa, no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Se a maioria que se formou em novembro de 2015 se considerar esgotada e que não tem mais caminho para andar, isso para mim é uma enorme frustração pessoal, não tenho nenhum pejo em o reconhecer", declarou António Costa.

O primeiro-ministro considera que a aliança com PCP e Bloco de Esquerda tem um "enorme potencial".

"Acredito e acreditei desde o princípio que esta maioria tinha um enorme potencial e um potencial que ia muito para além de desfazer o que o PSD e o CDS tinham feito, mas o potencial para construir um futuro robusto para o nosso país”, sublinhou.



Apesar do impasse e do anúncio de voto contra de PCP e BE, o primeiro-ministro ainda tem esperança que a proposta de Orçamento ainda possa ser aprovada, porque "contribui para o crescimento do país".