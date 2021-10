Ferro Rodrigues vai transmitir a Marcelo posições dos grupos parlamentares

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, disse esta terça-feira que vai comunicar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as opiniões transmitidas pelos grupos parlamentares sobre a situação política do país.

O presidente do parlamento disse conversou com os grupos parlamentares "para ouvir a opinião" dos partidos e "transmitir ao Presidente da República".

Em declarações à RTP no final do primeiro dia de debate de apreciação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), no parlamento, Ferro Rodrigues anunciou que amanhã iria reunir-se com o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que queria que lhe fosse "narrado" o primeiro dia de negociações.

As reuniões decorreram em simultâneo com o plenário e de acordo com as informações transmitidas pelo PAN, PEV e CDS-PP tiveram como assunto os cenários em caso de "chumbo" do documento, na quarta-feira, nomeadamente a data das eleições legislativas antecipadas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje ter pedido ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para ir acompanhando e informando-o da situação no parlamento, face a um eventual chumbo do Orçamento.