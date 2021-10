"Eu não me demito", garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, garante que não se demite se a proposta de Orçamento do Estado para 2022 for chumbada na Assembleia da República.

O Parlamento pode ou não aprovar o Orçamento, o Presidente tem toda a legitimidade para tomar decisão sobre dissolução ou não da Assembleia da República. O dever do Governo, o meu dever, não é virar as costas num momento de dificuldade, é enfrentar as dificuldades. Por isso, eu não me demito”, declarou António Costa.

O primeiro-ministro falava esta quarta-feira à tarde no debate parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022.