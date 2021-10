António Costa diz que "havendo eleições" será recandidato

O primeiro-ministro, António Costa, garante que será candidato se houver eleições legislativas antecipadas, caso a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) seja chumbada e o Presidente da República decida dissolver o Parlamento.

"Havendo eleições, há uma coisa que pode ter por certa. Eu sei que serei o líder do meu partido nessas eleições e essa é já uma enorme diferença em matéria de estabilidade", disse António Costa em resposta às bancadas da direita.



O primeiro-ministro puxou "um bocadinho pela memória" para concluir que "as soluções da direita para o país nenhuma durou seis anos”, como o atual Governo socialista com o apoio de PCP, BE e PAN.

"Na solução política que temos tido desde 2016, com um Governo minoritário do PS, a verdade é que já superámos todo esse grau de instabilidade que a direita transporta consigo quando chega ao poder. A exceção foi Cavaco Silva, com duas maiorias absolutas. Com essa exceção, a direita foi sempre o maior fator de instabilidade governativa no país", atirou António Costa.