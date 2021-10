António Costa apela a negociações na especialidade para salvar Orçamento e evitar crise política

Além do apoio às empresas e às famílias, o primeiro-ministro destacou outra prioridade da proposta de Orçamento: "dar continuidade ao reforço dos serviços públicos, com destaque para o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública".

No arranque do debate na generalidade do OE2022, António Costa passou em revista as "conquistas" do documento que PCP e Bloco de Esquerda tencionam chumbar.

"Tudo faremos para obter um acordo, mas não a qualquer preço"

António Costa disse que o Governo manteve o diálogo com PCP e BE nos últimos meses, que tiveram “expressão na versão original da proposta de Orçamento do Estado e em diversos compromissos já assumidos quanto a alterações a introduzir na fase de especialidade".

“Estas negociações estenderam-se para além do Orçamento do Estado e englobaram alterações ao código labora e, muito em especial para combater a precariedade no quadro da Agenda para o Trabalho Digno”, entre outros, salientou.

Em todos os casos "o Governo empenhou-se e concretizou um esforço sério de aproximação” com a esquerda e está empenhado num acordo, mas não pode ser a qualquer preço.

"Tudo faremos para obter um acordo, mas não o faremos a qualquer preço. Acabar com o fator de sustentabilidade para todas as reformas antecipadas significa destruir a garantia de um sistema de segurança social público, que respeite os atuais pensionistas e garanta o futuro dos trabalhadores de hoje e das novas gerações”, disse o primeiro-ministro, num reparo às exigências do BE.

Num recado ao PCP, afirmou que aumentar o salário mínimo na ordem dos 20% em 2022 seria “colocar em risco a recuperação e subsistência de milhares de micro, pequenas e médias empresas que enfrentaram a maior crise económica da nossa História”.