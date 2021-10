PCP vota contra Orçamento do Estado para 2022

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, revela que a bancada parlamentar do PCP vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, em conferência de imprensa. Jerónimo de Sousa considerou que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

Questionado sobre se este voto na generalidade é irreversível, Jerónimo lembra que "foram longas as horas que tivemos de discussão" e que "o Governo não nos quis acompanhar".

"Não abdicamos de continuar a lutar por estes objetivos que o Governo não aceitou", reforçou.

Esta segunda-feira, o PAN e as deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira anunciaram que se vão abster na votação na generalidade.

O voto contra dos dez deputados do PCP no Orçamento do Estado para 2022 agora oje anunciado determina, desde já, o seu 'chumbo' na votação na generalidade, marcada para quarta-feira.

O documento tem votos a favor dos 108 deputados do PS, mas 115 contra (a confirmar-se o do BE, que se junta a PSD, CDS-PP, Chega, IL e agora PCP), além de cinco abstenções (PAN e duas deputadas não inscritas).

Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes", mas, mesmo que os seus dois deputados votassem a favor do documento, seriam insuficientes para aprovar o Orçamento.

[em atualização]