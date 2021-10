OE 2022. PAN anuncia abstenção

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) anuncia que vai abster-se na votação sobre o Orçamento do Estado para 2022. A revelação foi feita por Inês Sousa Real, em conferência de imprensa, no Parlamento.

"Escolhemos o caminho do diálogo", diz a deputada, lembrando o díficil contexto atual. De acordo com a porta-voz, "continua tudo em aberto na votação final global".

Inês Sousa Real enumeoru várias medidas que constam da proposta do Orçamento do Estado devido à influência do PAN, diz, embora reconheça que não foram "tão longe quanto gostaríamos".

Esta segunda-feira, as deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira anunciaram que se vão abster na votação na generalidade.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anuncia às 12h00 as conclusões da reunião do Comité Central.

O BE anunciou no domingo que votará contra o Orçamento do Estado para o próximo ano já na generalidade se não existirem novas aproximações ao Governo (juntando-se a idênticos votos de PSD, CDS-PP, Chega e IL), o que totaliza 105 votos contra o documento, que apenas tem votos a favor garantidos dos 108 deputados do PS e agora uma abstenção da deputada Cristina Rodrigues.



O Orçamento do Estado para 2022 é votado na generalidade na Assembleia da República na quarta-feira, sendo ainda incerta a sua viabilização.