OE 2022. António Costa convoca Conselho de Ministros de emergência

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros de emergência por causa da crise em torno do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), confirma o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

"O Governo vai reunir-se hoje e, obviamente, servirá para avaliar a situação em que estamos e para aquilo que é a preparação do debate que vamos ter do Orçamento do Estado e de avaliação das posições a assumir nos próximos dias", declarou o secretário de Estado, numa conferência de imprensa realizada no Parlamento.

O executivo vai avaliar "todos os possíveis quadros", depois de Bloco de Esquerda e PCP anunciarem que vão votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

A reunião para debater a crise em torno da proposta de OE 2022 está marcada para esta segunda-feira, a partir das 21h30, no Palácio da Ajuda, disse à Renascença fonte do Governo.