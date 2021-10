Carlos Brito avisa que “o voto contra do PCP é um erro”

Eu ando a dizer isso há quase 20 anos. Pois precisa. O PCP logo a seguir a 2015 quando o Jerónimo teve aquele rasgo de dizer que o PS só não governa se não quiser, cometeu um erro ao nunca fazer uma pedagogia ideológica do partido a explicar a importância da cooperação da esquerda com a centro esquerdo, o avanço do país em termos sociais e em termos políticos.

Creio que a abstenção era mais favorável ao desenvolvimento do partido neste período que estamos a viver. O importante é que no partido se considere que a cooperação entre a esquerda e o centro-esquerda, é neste momento o caminho capaz de responder aos problemas do nosso país.

Então que leitura faz deste voto? Se não foi de sobrevivência, se não foi estratégia política porque ainda obtiveram ganhos na negociação com o orçamento do Estado, o porque deste não?

O anúncio por parte do PCP de que pretende votar contra o Orçamento do Estado poderá levar à dissolução da Assembleia da República e a eleições antecipadas. O histórico comunista Carlos Brito, que está afastado do partido há vários anos, diz que Jerónimo de Sousa errou e pede-lhe que reconsidere.

Terá sido essa falta de capacidade que levou ao decréscimo de votação no partido e é isso que Jerónimo de Sousa quer reaver nesta altura?

Mas não sei se vai reaver. O declínio eleitoral do PCP não tem que ver com estas votações últimas em relação ao orçamento do Estado. Este declínio do PCP verifica-se desde que este grande grupo a que eu pertenço, por uma razão ou por outra, deixaram de estar com o partido.

Teria sido diferente se lá estivessem? como?

Sim teria sido muito diferente, este grupo, chamados renovadores, chegou a ser maioritária e era favorável a uma abertura ao centro-esquerda. Era a favor do abandono do marxismo-leninismo e da afirmação do partido como um partido marxista e do ponto de vista político era uma abertura maior do partido em relação à cooperação com o Partido Socialista e à forma de encontrar respostas para os problemas em conjunto com o Partido Socialista. E é por isso que considero que o partido precisa de alterações. A atual direção devia perceber que há um vasto campo de comunistas que não está no partido e com a qual deveria dialogar, para ultrapassar este declínio em que está colocado há vários anos.

Está a dizer-me que o PCP também está dividido?

Eu não conheço a situação interna do PCP, mas posso dizer-lhe que há milhares de comunistas, que estão fora do PCP, e que continuam a acompanhar com desgosto a evolução que o PCP está a seguir.

Que nomes vê como alternativa á atual direção do partido?

Não entro nesses problemas internos do partido.

Mas há algum nome que no seu entender poderia estar mais capaz de enfrentar os próximos tempos? e estaria fora do partido, seria entre os que estão fora do partido?

Não me atrevo a apontar assim um nome. Eu estou completamente afastado disso, porque tenho quase 90 anos, mas não quero arriscar sem falar com as pessoas, mas há muitas pessoas, fora do partido, e em condições de ter um papel importante no partido e que poderiam ter uma influencia muito positiva, na evolução futura do PCP.