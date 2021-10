"BE e PCP tiveram má vontade" nas negociações do OE2022

O antigo dirigente socialista Álvaro Beleza critica Bloco de Esquerda (BE) e o Partido Comunista (PCP) por terem demonstrado "má vontade" nas negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

À Renascença, o presidente da SEDES diz mesmo que o Governo "está a ceder demais" à Esquerda.

"O Governo está a fazer tudo o que é possível para evitar o chumbo. E acredito que, até à última, é possível um acordo", antecipa.

No entanto, caso se confirme o cenário de crise política e eleições antecipadas, Álvaro Beleza não o vê com maus olhos.

"Se não houver entendimento, as eleições são normais em democracia", defende.

O antigo dirigente socialista não arrisca fazer "prognósticos antes do jogo", mas considera que BE e PCP vão sair prejudicados das eleições antecipadas.

Álvaro Beleza aponta ainda que Portugal "precisa de reformas feitas ao centro".

"Dizem que é perigoso, porque pode aumentar os extremos. Portugal não tem extremos. Nos últimos 50 anos, o centro representa cerca de 70% do eleitorado. Sempre", afirma.