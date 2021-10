Bloco de Esquerda vota contra OE 2022

O Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022. O anúncio foi feito pela coordenadora dos bloquistas, Catarina Martins, este domingo.

A resolução do partido, reunido em mesa nacional, para chumbar a proposta do Governo contou apenas com um voto contra, em 80.

"O Governo excluiu do documento todas as propostas entregues pelo BE pelo que este reflete somente as prioridades do PS. É legítimo que o faça. O Bloco avalia esta proposta desde logo pelo seu conteúdo", afirmou Catarina Martins.

Ao Governo do Partido Socialista restam agora o PCP, os Verdes e o PAN para poder viabilizar o documento.

Entretanto, o Governo anunciou para este domingo na Presidência do Conselho de Ministros, uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2022.

Estarão presentes o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a Ministra da Saúde, Marta Temido.

[Em autalização]