Bloco de Esquerda anuncia voto contra Orçamento, mas não fecha porta a negociações

O Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022, se até quarta-feira o Governo não se mostrar disponível para nova ronda negocial. O anúncio foi feito pela coordenadora dos bloquistas, Catarina Martins, este domingo.

"Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente, pelo povo que trabalha e pelo SNS, e votará contra. Não temos muito tempo, mas temos tempo", defendeu a líder do BE.

A resolução do partido, reunido em mesa nacional, para chumbar a proposta do Governo contou com apenas um voto contra, em 80.



Catarina Martins não fecha, contudo, a porta a futuras negociações. "Se até à próxima quarta-feira, o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida", reafirmou.

"A chave de um orçamento que responda ao país, e de uma maioria parlamentar que aprove o orçamento, está, como sempre tem estado, na disponibilidade do Governo e do PS para um caminho negocial à esquerda", defendeu a coordenadora do Bloco, no final da Mesa Nacional do partido.

Ao Governo do Partido Socialista restam agora o PCP, os Verdes e o PAN para poder viabilizar o documento.

Entretanto, o Governo anunciou para este domingo na Presidência do Conselho de Ministros, uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2022.

Estarão presentes o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a Ministra da Saúde, Marta Temido.