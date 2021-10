OE2022. É bom mas não chega, diz PCP

Não chega, diz o deputado comunista António Filipe sobre as propostas conhecidas na madrugada deste sábado para o Orçamento do Estado para 2022.

No “Expresso da Meia-Noite”, o também membro do comité central do PCP avisou que não é suportável a ideia de aprova ou viabilizar um Orçamento que prevê o aumento das pensões, mas que não resolve os grandes problemas do país.

“Olhamos agora para o país e vemos que as pessoas olham com grande perplexidade para a falta de resolução dos problemas”, considerou.

“O balanço que fazemos hoje é que o OE não basta, tem de se integrar numa resolução mais vasta de problemas. Porque não é suportável a ideia de nós viabilizarmos um OE que tem aqui um aumento das pensões, uma cedência do Governo nas creches, mas depois arriscamos a chegar ao final do ano e os grandes problemas continuarem a não estar resolvidos”, sustentou.