PAN apresenta 50 propostas para viabilizar o Orçamento

O PAN entregou ao Governo um memorando com mais de 50 propostas para viabilizar o orçamento do Estado.

A comissão política do partido reúne-se no sábado para decidir o voto. Até lá, o PAN espera resposta por parte do Governo.

Entre as mais de 50 medidas do memorando que foi enviado está um aumento de 280 milhões para fazer face á pobreza energética, mas o PAN pede também investimentos nos transportes públicos, na proteção animal e avanços no projeto-piloto para o rendimento básico incondicional.

“Se o Governo entender reunir com o PAN e tirar algum esclarecimento que possa surgir deste memorando, o PAN está inteiramente disponível para isso e não se furtará a continuar a trabalhar para que possam ser apresentadas reais respostas para as preocupações que o país atravessa”, explica a líder do PAN.

Contudo, o partido avisa desde já que é preciso ter garantias que as medidas não ficam apenas no papel. “Só após termos o retorno do Governo é que podemos fazer um balanço e ver se o Governo está disponível para um verdadeiro compromisso de investimento, porque de nada nos serve que haja viabilização de 50 medidas se elas se traduzirem em normas meramente programáticas, e não numa verdadeira execução, investimento e calendarização das mesmas”.

Inês Sousa Real frisou ainda que estas são medidas essenciais para o PAN viabilizar o orçamento.