Ministra do Trabalho à Renascença. Medidas laborais não são “ponto de chegada”

As medidas na área laboral aprovadas em Conselho de Ministros não são um "ponto de chegada" e há margem para negociar na Assembleia da República, afirma a ministro do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em entrevista à Renascença.



O Governo procura o "o maior consenso alargado" no Parlamento em torno da Agenda do Trabalho Digno, uma arma "forte de combate à precariedade", defende Ana Mendes Godinho.

Questionado sobre a posição do Bloco de Esquerda, que considera que as suas medidas para a área laboral não foram tidas em conta, a ministra remete agora para a negociação que vai decorrer no Parlamento, numa matéria que pode ser determinante para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2022 e evitar uma crise política em Portugal.

O que foi aprovado em Conselho de Ministros na área laboral significa esgotamento das soluções ou o Governo foi até onde podia ir?

Ontem o que foi aprovado no Conselho de Ministros foi uma proposta de lei, que incorpora todas as medidas da Agenda do Trabalho Digno, que consideramos uma agenda muito forte no sentido do combate à precariedade, em procurámos incorporar e fazer a maior aproximação possível para conseguirmos o maior consenso parlamentar possível, para que seja aprovada. Esta é uma agenda que o país e os jovens precisam.

Por isso é que, ontem, em Conselho de Ministros houve a preocupação de evoluirmos em algumas matérias, como o aumento do valor das indemnizações para os contratos a termo, a reposição do trabalho suplementar acima de 120 horas, o alargamento das matérias incluídas no princípio do tratamento mais favorável ou o reforço dos mecanismos para resolver impasses na contratação coletiva e evitar situações de vazio na contratação coletiva.