Chumbo do Orçamento "seria irracional”, diz António Costa

Para sábado está marcada uma nova ronda de negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda, adiantou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O primeiro-ministro promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), até um certo limite. António Costa diz que o “chumbo seria irracional”.

No sábado, os bloquistas têm mais uma reunião com (...)

“Eu continuo a partir do mesmo pressuposto. Temos uma boa proposta orçamental. Ainda ninguém formulou propriamente uma crítica ao Orçamento que apresentámos. As únicas referências que temos ouvido dizer é que podíamos ir mais além aqui ou ali, mas uma crítica global ninguém fez”, afirma.

O Bloco de Esquerda, que apresentou novas medidas ao Governo, fez saber, esta sexta-feira, que ainda não há acordo sobre o Orçamento para 2022.

Na resposta, António Costa considera que as negociações estão a dar frutos e que há aproximação em relação aos bloquistas.

“O secretário de estado dos Assuntos Parlamentares já distribuiu um documento onde sinaliza em que estados é que estamos em relação a cada uma das nove propostas do Bloco de Esquerda e onde se verifica que, com exceção de uma em que não houve qualquer aproximação, todas as outras houve pelo menos aproximação, senão aceitação", diz o chefe do Governo.

O primeiro-ministro alerta para a importância da aprovação do Orçamento do Estado, para ajudar o país a recuperar do impacto da pandemia e aproveitar a "oportunidade histórica" dos fundos europeus.