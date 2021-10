Trabalho digno. Governo aprovou alterações à lei laboral para combater a precariedade

O Governo aprovou esta quinta-feira a proposta de lei que altera a legislação laboral, no quadro da Agenda do Trabalho Digno, anunciou a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, ana Mendes Godinho.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, a ministra explicou que este diploma prevê medidas que promovem a qualidade do emprego, combatem a precariedade, reforçando os direitos dos trabalhadores, protegendo os trabalhadores mais jovens e promovendo a conciliação entre a vida pessoal e profissional.