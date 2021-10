Marcelo só tem "um cenário na cabeça", a aprovação do Orçamento

Apesar dos partidos de esquerda continuarem a dizer que tal como está a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (2022) não serve, o Presidente da República diz que tem apenas um cenário em mente que é a viabilização do documento na próxima semana.



“Eu funciono na base do cenário de que não há chumbo do Orçamento. Não estou a funcionar, nem mesmo especulativamente, na base de outro cenário. Tenho só um cenário na cabeça”, disse esta quinta-feira Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre os jornalistas com o facto de PCP e Bloco de Esquerda (BE) continuarem a recusar aprovar a proposta do Governo, o chefe de Estado diz que ainda há tempo para se chegar a um acordo.

“Estes dias até ao fim da semana são muito importantes, uma vez que a votação é já na próxima semana. Eu continuo a desejar e a esperar que haja uma possibilidade de o Orçamento passar. Vamos ver”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem de uma receção a 75 startups que vão participar na Websummit, que regressa de forma presencial a Lisboa no mês de novembro.

Sobre a pandemia de Covid-19 e a nova variante Delta, que preocupa alguns países que pensam já em medidas mais restritivas, o Presidente da República diz que Portugal não está nessa situação.