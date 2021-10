OE 2022. Costa desdramatiza impasse, mas avisa que "sem contas certas não há futuro"

O primeiro-ministro baixa a tensão na discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). António Costa espera que a "discussão aberta" com a esquerda permita viabilizar o documento, mas avisa que "sem contas certas não há futuro". O chefe do Governo, que falava no final da cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, diz sentir espírito construtivo nos parceiros à esquerda com quem está a discutir o OE2022. António Costa diz que, se assim for, vai ser conseguido um bom Orçamento e promete analisar com atenção e de forma aberta as propostas desde que as contas sejam certas. “Estamos a fazer essa discussão aberta. Eu tenho sentido – e não tenho razão para pensar o contrário – que todos têm um espírito construtivo e vamos analisar”, disse o primeiro-ministro.

“Eu acho que se todos tivermos um espírito construtivo, tal como temos vindo a fazer desde 2016, continuaremos a disponibilizar a Portugal e aos portugueses um bom Orçamento, ajustado a estes tempos, que nos permita a recuperação económica, a melhoria dos rendimentos das famílias, melhores serviços públicos e contas certas, o que é absolutamente fundamental, porque sem contas certas não há futuro para ninguém”, declarou António Costa. As reuniões sobre o Orçamento vão continuar. O primeiro-ministro vai reunir-se esta terça-feira com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Em declarações aos jornalistas, a líder do PAN, Inês Sousa Real, dá conta de abertura para negociar com o Governo e avisa que os próximos dias vão ser decisivos.