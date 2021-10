Líder do CDS acusa partidos à esquerda do PS de "encenação"

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou esta terça-feira os partidos à esquerda do PS de "alguma teatralidade" nas negociações com vista à votação do Orçamento de Estado (OE) para 2022 pelo parlamento.

Para o líder centrista, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes recorrem a "alguma encenação" para "subir a parada" e levar o Governo a ceder às suas reivindicações.

"É verdadeiramente dramático e aviltante que um país moderno e desenvolvido, como Portugal, dependa dos votos da extrema-esquerda para ter um Orçamento de Estado", o que, sublinhou, "não é nenhuma solução de futuro".

Para Francisco Rodrigues dos Santos, o OE e o processo negocial do Governo com os demais partidos da esquerda seguem "um caminho que o CDS repudia".

A reunião de terça-feira entre o BE e o Governo sobre o Orçamento de Estado terminou sem acordo, tendo o executivo recusado alterar as cinco medidas laborais, disse uma fonte oficial do partido, à Lusa.