Combustíveis. André Ventura pede ao Governo para "baixar os impostos" em vez de "criar artimanhas"

O líder do Chega defendeu esta terça-feira que os impostos sobre os combustíveis devem ser reduzidos, de forma a responder ao aumento do preço da energia, considerando que as medidas apresentadas pelo Governo não resolvem “absolutamente nada”.

Numa ação de protesto que juntou cerca de uma centena de simpatizantes do Chega a 150 metros da residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, André Ventura afirmou aos jornalistas que o “Governo tem de se convencer que tem de baixar a carga fiscal sobre os impostos”, argumentando que se trata da única medida “justa, equitativa e racional”.

“O que faz sentido, o que é racional, é baixar os impostos sobre os combustíveis, em vez de estarmos aqui a criar artimanhas”, indicou.

Abordando a medida apresentada pelo Governo – o primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que o aumento extraordinário da receita de IVA decorrente da subida do preço dos combustíveis será devolvido semanalmente através de uma redução do imposto sobre os produtos petrolíferos -, o presidente do Chega considerou que isso “não resolve absolutamente nada”.

No que se refere a tabelar os preços da energia, André Ventura adiantou também que se trata de uma solução “muito pior e muito menos adequada do que a solução de baixar a carga fiscal”.