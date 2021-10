OE2022. BE enviou redação das nove propostas ao Governo

O Bloco de Esquerda (BE) já enviou ao Governo a redação das nove propostas para as negociações do Orçamento do Estado para 2022. Cinco medidas são alterações ao Código do Trabalho que terão que ser efetivadas à margem do documento orçamental.

No documento, publicado no Esquerda.net com o articulado das nove propostas que o BE já enviou ao executivo socialista, são três as áreas nas quais o partido tem medidas: Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social e Código do Trabalho.

Na área da saúde, o partido liderado por Catarina Martins quer a contratação, dedicação plena e respetivos incentivos e ainda a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde.