Rui Rio critica "assalto ao poder" do PSD

Rui Rio criticou esta quinta-feira o que diz ser "um assalto ao poder" por parte dos seus opositores internos, agora que o PSD "está a crescer".

Em declarações recolhidas pela Renascença à entrada do Conselho Nacional do PSD, que se realiza esta noite, o atual líder social-democrata apontou que "depois de uma vitória política nas Autárquicas", os seus críticos, num espaço de 15 dias, querem "tentar destruir tudo o que o partido conseguiu".

O eurodeputado Paulo Rangel vai anunciar esta quinta-feira à noite que será candidato à liderança do partido, independentemente da data em que se realizarem as eleições diretas, confirmou à Renascença fonte próxima do antigo líder parlamentar.

Rui Rio lamentou ainda que o PSD "tenha chegado a este estado".

"Estão a colocar os seus interesses pessoais à frente dos interesses do partido e, mais importante, do país", afirmou.