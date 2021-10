OE2022. PAN recusa "'bluff' político" e mantém sentido de voto em aberto

"'Bluff' político de que vamos votar contra, mas depois, afinal, até viabilizamos ou até mesmo quando o bloco central para tanta coisa se une, nomeadamente para coartar os direitos das demais forças políticas, como foi o caso da alteração à lei eleitoral ou o fim dos debates quinzenais, e depois não estarem disponíveis para se entenderem também no que respeita ao Orçamento do Estado, isso é que nós não acompanhamos este tipo e forma de fazer política", acrescentou a líder do PAN.

No final de uma visita ao Banco de Leite Humano, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, a líder do Pessoas-Animais-Natureza foi questionada sobre os acenos de PCP e BE de voto contra a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade e a possibilidade de uma crise política caso a proposta seja rejeitada.

A porta-voz do PAN disse igualmente compreender "a preocupação do senhor Presidente da República em relação a uma possível crise política", mas defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa "tem que ter presente" que isso "não significa que haja um cheque em branco para o Governo, muito pelo contrário".

"Entre votar contra ou a abstenção, está tudo em aberto, vai depender da efetiva vontade do Governo na capacidade de acolher as nossas medidas", alertou.

Sobre a subida da idade mínima para assistir a touradas, uma das reivindicações do partido que foi aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros, a deputada considerou que esta "era uma dívida que estava por saldar do Orçamento do Estado de 2021" e frisou que "não é pelo facto de o Governo ter cumprido com algo a que se comprometeu aquando da negociação do Orçamento do Estado de 2021 que vai definir o sentido de voto" do PAN.

"Coisa diferente é partirmos de um princípio de boa-fé daquela que possa ser a execução ou o compromisso de execução de medidas que possam ser negociadas para a especialidade, mas a bola está do lado do Governo", que "tem de perceber e ter a humildade de que tem que ouvir as demais forças políticas e que o Orçamento do Estado não pode ter apenas, única e exclusivamente, a marca do PS e menos ainda ter normas meramente programáticas que acabam por não garantir o investimento em áreas absolutamente estruturais para o país", salientou.

Inês Sousa Real afirmou ainda que "estas negociações têm de ter outro tipo de tom neste diálogo" e o Governo vai ter "inscrever mais medidas" do PAN no Orçamento do Estado, sob pena de o partido não viabilizar o OE2022.