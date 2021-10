"Rui Rio está cansado" e não se recandidata, diz Carlos Carreiras

14 out, 2021 - 06:30 • Manuela Pires

Enquanto esperam pela decisão de Paulo Rangel de se candidatar à liderança do PSD, os críticos de Rui Rio aguardam também uma clarificação por parte do presidente do partido. Em entrevista à Renascença, Carlos Carreiras diz estar convencido que Rui Rio não se recandidata.

“Penso que o atual líder do PSD está cansado da vida política e do partido e eu ficarei muito surpreendido se ele apresentar a sua recandidatura”, refere o autarca de Cascais. Carlos Carreiras, que reforçou a maioria absoluta na Câmara de Cascais nas autárquicas de setembro, reconhece que o PSD teve algum ganho de oxigénio nestas eleições com a vitória importante em Lisboa. Carreiras diz à Renascença que, desta vez, não vai envolver-se em nenhuma das candidaturas à liderança do PSD, mas defende que é necessária uma alternativa forte capaz de vencer as legislativas em 2023 e garante que o PSD continua a cometer erros. “Fazer um Conselho Nacional num momento em que todo o país está a discutir o Orçamento do Estado. Está o país a discutir o país e o PSD a discutir para dentro o que nada engrandece o partido”, afirma Carlos Carreiras. O Conselho Nacional desta quinta-feira vai marcar as datas das eleições diretas e do congresso e analisar os resultados das autárquicas.

A direção do partido sugeriu esta quarta-feira o dia 4 de dezembro, mas pouco tempo depois Rui Rio chamou os jornalistas para recuar e dizer que, perante a possibilidade de o Orçamento do Estado não passar, “o PSD pode ser apanhado em plenas diretas, com um congresso a realizar em janeiro ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco a taco”, afirma o líder social-democrata. Miguel Pinto Luz não espera novidades e diz que é apenas para cumprir calendário, “não antevejo qualquer clarificação neste conselho nacional”, diz o antigo candidato à liderança do PSD. Questionado pela Renascença sobre se Rui Rio devia já esclarecer se é recandidato, o vice-presidente da Câmara de Cascais diz que tem “a liberdade de fazer a sua reflexão”. À espera do anúncio de Paulo Rangel Miguel Pinto Luz, que nas últimas eleições diretas conseguiu 10%, não vai a jogo desta vez, mas já disse que quer um líder afirmativo na oposição, que não seja sectário e que tenha uma visão de mundo global.

Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, é muito claro: “se Paulo Rangel avançar para uma candidatura eu não escondo que estarei a seu lado disponível para essa caminhada”. E não é o único. Miguel Relvas, ex-ministro dos governos de Durão Barroso e Pedro Passos Coelho revela também que o eurodeputado “é aquele que tem melhores condições para assumir a liderança do PSD”. O Conselho Nacional reúne-se pela primeira vez em Lisboa no mandato de Rui Rio, depois da vitória de Carlos Moedas para a câmara municipal.