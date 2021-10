OE2022. Saiba o que a esquerda exige para aprovar o Orçamento

Nunca a aprovação do Orçamento do Estado (OE) desde que o PS ganhou as eleições em 2015 pareceu tão periclintante como este ano. Se a rejeição do Bloco de Esquerda já era mais ou menos pervisível, desta vez o PCP também já disse que tal como está o documento não passa.

No entanto, ambos os partidos abrem a porta à negociação até ao debate de votação na generalidade. O ministro das Finanças, João Leão, pede moderação aos partidos de esquerda e defende que ninguém entenderia que o OE do próximo ano não fosse aprovado.

Saiba quais são as exigências que cada um dos partidos:

Bloco de Esquerda:

valorização das carreiras dos profissionais da saúde e a exclusividade no SNS ;

; revisão da lei laboral , com a retirada das medidas da troika;

, com a retirada das medidas da troika; r evisão das reformas , com o fim do factor de sustentabilidade e recálculo a quem se reformou entre 2014 e 2018;

, com o fim do factor de sustentabilidade e recálculo a quem se reformou entre 2014 e 2018; alívio de impostos indirectos, como o IVA da electricidade.