Paulo Rangel “encaixa no perfil” de líder do PSD, diz Miguel Pinto Luz

A dois dias do Conselho Nacional do PSD, o lançamento do livro de Miguel Pinto Luz reuniu em Lisboa Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel, Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes e ainda o ex-ministro Miguel Relvas (todos sentados na primeira fila) e o antigo líder do PSD Luís Felipe Menezes.



O autor do livro "Voltar a acreditar na política" diz que o país precisa de líderes do novo tempo e questionado pelos jornalistas sobre se o PSD tem de mudar de liderança referiu que “eu já o tornei público que precisamos de um líder que seja mais afirmativo na oposição e não seja tão passivo, que seja capaz de unir o PSD e não seja sectário e que tenha uma visão de mundo global” referiu.

Miguel Pinto Luz que elogiou o eurodeputado disse ainda que Paulo Rangel “encaixa neste perfil, mas há outros, temos que aguardar” referiu Pinto de Luz que lembrou ainda que o “PSD inicia esta semana um profundo debate interno, eu não sou candidato desta vez, por isso aguardo com expectativa quem serão os militantes do PSD que se apresentam ao próximo sufrágio e acredito que irão surgir rapidamente".