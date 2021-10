Fernando Medina renuncia ao cargo de vereador em Lisboa

Fernando Medina não vai assumir o cargo de vereado na Câmara de Lisboa, após a derrota nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

A decisão foi anunciada numa carta enviada à Assembleia Municipal, avança esta terça-feira a edição online do jornal “Expresso”.

O ex-autarca de Lisboa renuncia ao cargo de vereador para facilitar a vida ao presidente eleito, o social-democrata Carlos Moedas, e para o PS seguir em frente e não ficar “agarrado ao passado”.

"O quadro político que saiu das eleições é distinto do que vivemos nesse período. Julgo que é esta a solução que melhor serve os interesses da cidade, o funcionamento das reuniões do executivo da autarquia e a capacidade de a oposição camarária se concentrar no futuro e não no passado", pode ler-se na carta de Fernando Medina à Assembleia Municipal.