Do aviso do BE à abertura do PAN. Reações partidárias ao OE2022

Os partidos com assento parlamentar já começaram a reagir à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), apresentada esta terça-feira ao país pela equipa liderada pelo ministro das Finanças, João Leão.

"Não seria compreensível" o chumbo do Orçamento, declarou João Leão, numa conferência de imprensa em que manteve aberta a porta da negociação com a esquerda na Assembleia da República.

Pouco depois destas palavras do ministro das Finanças, o Bloco de Esquerda deixou um sério aviso ao Governo: tal como está, a proposta de OE2022 não serve.

“Com esta proposta e sem a inclusão das medidas que o Bloco de Esquerda considera prioritárias, não vemos razão para alterar o sentido de voto do último orçamento, que foi o voto contra. Esta decisão depende sempre de uma análise mais cuidada e é tomada pela direção do Bloco de Esquerda”, afirma Mariana Mortágua.



Noutra reações partidárias à direita, o PSD afirmou esta terça-feira que mantém a preocupação relativamente ao Orçamento para 2022 e que divulgará o seu sentido de voto "oportunamente", depois de analisar o documento "com responsabilidade".

Em declarações aos jornalistas, no parlamento, o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira recordou que o Orçamento foi entregue perto da meia-noite de segunda-feira no parlamento, considerando não ser ainda possível fazer "uma análise" do mesmo.



A deputada Cecília Meireles afirmou que o CDS deverá votar contra a proposta de Orçamento, justificando que não ver razão para alterar a sua posição.

"O CDS votou sempre contra os orçamentos do estado do PS e da geringonça, e este é um continuar desse caminho", disse Cecília Meireles, indicando não ver "razão para alterar o sentido de voto" desta vez.



O deputado único da Iniciativa Liberal (IL) considera que falta "estratégia e verdade" à proposta de Orçamento do Estado para 2022, reiterando que vai votar contra a proposta do Governo.

"Há duas coisas que têm de ser ditas aqui e que justificam o anúncio precoce do nosso voto contrário porque a este orçamento, à apresentação deste orçamento e à conferência de imprensa deste orçamento faltaram duas coisas que para nós são absolutamente sacrossantas: faltou estratégia e faltou verdade", afirmou.