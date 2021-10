Nuno Melo critica realização de congresso do CDS na mesma data que o do Chega

O candidato à presidência do CDS-PP Nuno Melo criticou, este domingo, a realização do congresso do partido na mesma data da reunião magna do Chega e lamentou que a direção reivindique os louros pelas vitórias autárquicas.

Intervindo durante o Conselho Nacional do partido, que está a decorrer à porta fechada e virtualmente, o eurodeputado centrista criticou que o CDS vá “partilhar o palco” com o Chega no fim de semana previsto para a realização do congresso, contaram à agência Lusa conselheiros que estão a acompanhar a reunião.

Nuno Melo acusou a direção de Francisco Rodrigues dos Santos de falta de “noção” e de insistir no “absurdo”, argumentando que o congresso do partido deveria ser “um exclusivo”.