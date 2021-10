Costa não foi capaz de aproveitar "sustentabilidade da economia" herdada de Passos Coelho

Para o ex-chefe de Estado, o combate à pobreza “nunca foi uma prioridade efetiva do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda”.

“Portugal continuou a crescer menos do que os países com que se deve comparar e o empobrecimento relativo, que devia ter começado a reverter, continuou a agravar-se. Tem sido o reflexo de uma vitória dos partidos da extrema-esquerda apoiantes do Governo, de cujos objetivos faz parte a fragilização dos fatores de crescimento da nossa economia, e que, explicitamente, apoiam Governos de países onde impera a ditadura e a miséria”, atira.

Num artigo de opinião no semanário Expresso, Cavaco Silva acusa o Governo de António Costa de não ter seguido o mesmo método da Irlanda, depois de ter saído, tal como Portugal, “de forma limpa do Programa de Assistência Financeira que em 2021 negociara com a troika”.

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva disse este sábado que o atual Governo socialista, “apoiado pelos partidos da extrema-esquerda, não foi capaz de aproveitar as boas condições de sustentabilidade da economia portuguesa herdadas" do executivo PSD/CDS.

No entanto, Aníbal Cavaco Silva observa que Portugal vai receber apoios financeiros da União Europeia (UE) e do Banco Central Europeu (BCE), entre 2021 e 2027, “de montante elevadíssimo, nunca antes verificado”.

De acordo com ex-Presidente da República, mesmo com os apoios não “se verificará a inversão da decadência relativa do país”, criticando as orientações de política económica do atual Governo.

“Sem uma clara mudança de rumo, que permita ultrapassar os bloqueios ao desenvolvimento económico e social, Portugal continuará a decair para a cauda da zona euro em termos de riqueza produzida por habitante. Será penoso ver o país perder uma oportunidade de ouro para se aproximar do pelotão da frente da EU”, alerta.

Com várias críticas ao Governo do Partido Socialista, Cavaco Silva afirma que o Executivo “perdeu a noção do papel do sistema de impostos no desenvolvimento económico e social do país”.

“Guiado por meros interesses eleitorais, o Governo aposta, acima de tudo, na expansão do consumo, o qual, no curto prazo, pode ser visto como um objetivo, mas não é um meio de promoção do crescimento económico sustentável e de melhoria duradoura do bem-estar da população num país de elevado endividamento como Portugal. A esta opção errada junta-se a atitude ideológica anti grandes empresas e desfavorecedora da iniciativa privada e da inovação”, indica.

Considerando o contexto pandémico irrelevante na análise do empobrecimento relativo do país, o antigo chefe de Estado refere que “o vírus atinge igualmente os outros países da EU” com que Portugal se compara e que “não serve [...] de desculpa para os erros do Governo socialista”.