Depois do caso Galp, Luísa Salgueiro integra mesa da Comissão Nacional do PS

Também para a mesa da Comissão Nacional é chamada Palmira Maciel, deputada eleita pelo círculo eleitoral de Braga e que encabeçou a lista do PS à assembleia municipal deste concelho e foi, de resto, vereadora no tempo da presidência de Mesquita Machado na autarquia.

A autarca, que viu renovado o mandato nas últimas eleições autárquicas, recebe assim um sinal da direção de António Costa após a polémica ação de campanha no concelho em que o secretário-geral socialista lançou duras críticas à Galp na sequência do encerramento da refinaria.

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, surge no primeiro lugar da lista que a direção do PS apresenta a votos para a mesa da Comissão Nacional, órgão de cúpula do partido entre congressos que se reúne este fim de semana, em Lisboa, apurou a Renascença .

Luísa Salgueiro e Palmira Maciel são os dois nomes novos que entram para a mesa da Comissão Nacional, tendo ficado de fora Idália Serrão, ex-deputada que saiu do Parlamento para a administração do Montepio, e Sandra Lameiras da distrital do Porto.

Mantêm-se na lista José Apolinário, ex-secretário de Estado e actual presidente da CCDR do Algarve e também o deputado Diogo Leão.

Por inerência, fazem parte deste órgão de direção do PS o presidente do partido Carlos César, o líder do partido António Costa e o secretário-geral adjunto José Luís Carneiro.

A reunião deste sábado num hotel de Lisboa irá, além de eleger os órgãos de cúpula do partido, discutir o rescaldo das eleições autárquicas de 26 de setembro e o Orçamento do Estado para 2022, que será entregue no Parlamento na segunda-feira.

A intervenção de António Costa está prevista para as 11h00 e será transmitida nas redes sociais do PS.