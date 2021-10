OE 2022. CDS avisa que revisão do IRS não garante baixa de impostos

A revisão dos escalões de IRS não garante uma redução de impostos, conclui o CDS após a reunião com o Governo, nesta quarta-feira, para apresentação das linhas gerais do Orçamento do Estado.

“Nós procurámos obter garantias de que nenhum contribuinte iria pagar mais impostos, de que haveria um alívio generalizado do IRS e aquilo que sabemos é aquilo que já sabíamos antes de entrar: é que se está a falar numa revisão de escalões que pode significar para alguns, não se sabe quais, mais ou menos impostos”, afirmou a deputada Cecília Meireles no fim do encontro com o ministro das Finanças.

“E a questão do englobamento também nos preocupa muito, sobretudo, em relação aos rendimentos prediais”, acrescentou, durante as declarações aos jornalistas, acrescentando que defendeu, perante o Governo, “um alívio do IRS e do IRC, para aumentar a competitividade das empresas portuguesas”.

"Mas isso não está em cima da mesa", criticou. Segundo o CDS, a taxa do IRC também não irá baixar.